40. Fisch-Erntewoche

Unter diesem Motto steht die Fisch-Erntewoche vom Samstag, 01.11.2025 bis Sonntag, 09.11.2025 und verspricht Vielfalt und Gernuss.

Sehen Sie den Teichwirten beim Abfischen der Weiher über die Schulter

Erdunden Sie bei geführten Rad- und Wandertouren die idyllische Weiher- und Flusslandschaft, die die Teichwirtschaft set Jahrhunderten geprägt hat.

Erfahren Sie bei interessanten Fachvorträgen Wissenswertes über die praktische Seite der Tiechwirtschaft

Lernen Sie heimische Fischarten in der neu gestalteten Schauteichanlage am Altrathausplatz und bei der Aquarienschau des Fischereivereins kennen

Genießen Sie das reichhaltige Angebot von Süßwasserfischen, sei es Frischfisch, küchenfertig für jeden Haushalt vorbereitet oder Räucherfisch, firsch aus der Räucherkammer, auf dem Fischmarkt am Altrathausplatz