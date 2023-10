40. Französische Filmtage

In Kürze starten die Französischen Filmtage Tübingen | Stuttgart in eine neue Festivalwoche und Freunde des französischsprachigen Films können vom 01.11.2023 - 08.11.2023 das francophone Kino wieder in seiner ganzen Vielfalt erleben. Dieses Jahr findet das "Stuttgarter Festival" nach langer Zeit wieder im Arthaus Filmtheater Atelier am Bollwerk statt, und es feiert Jubiläum!

Das Programm

01.11.2023, 20.30 Uhr L’éte dernier I Im letzten Sommer, Regie: Catherine Breillat F 2023 (Jour Fixe du cinéma français Stuttgart)

02.11.2023, 20.00 Uhr La Grande Magie I Der große Zauber, Regie: Noémie Lvovsky F, DE 2022 ( Eröffnungsveranstaltung der französischen Filmtage in Stuttgart)

03.11.2023 - 08.11.2023 Festival-Film-Programm täglich im Atelier am Bollwerk ( Fr - Mi 15.30/16.00 Uhr + 18.00 Uhr + 19.30/20.00/20.15/20.30 Uhr, Mo + Di 10.30 Uhr)

07.11.2023, 19.00 Uhr Bonnard, Pierre et Marte I Bonnard, Pierre und Marthe, Regie: Martin Provost F, B. 2023 (Abschlussveranstaltung und Preisverleihung der französischen Filmtage in Stuttgart)

Alle Informationen zum gesamten Programm und zu allen Veranstaltungen rund um die 40. Französischen Filmtage gibt es auf der Website

Wie in all den Jahren zuvor, gibt es die Gelegenheit, mit Filmschaffenden ins Gespräch zu kommen, spannenden Diskussionen beizuwohnen oder einfach nur schöne entspannte oder auch anregende Kinotage und -abende zu erleben. Anlässlich des Geburtstages soll das Publikum mehr denn je mit einem Filmfestival begeistert werden. Die Kinobesucher erwartet ein großes buntes Kinoprogramm mit Lang- und Kurzfilmen aus der gesamten Frankophonie, von denen viele ihre Deutschlandpremiere bei uns haben werden, spannende Retrospektiven (z.B. der großartigen Emmanuelle Devos), Schulkino-Filme, Hommagen und vieles mehr...

Altes und Neues

Die zentralen und seit Jahren etablierten Sektionen des Festivals wird weitergeführt. Erst- oder Zweitfilme junger Regisseur*innen im Internationalen Wettbewerb, aktuellste Produktionen in „Horizons“ sowie Filme zu verschiedenen Themen, auch das frankophone Afrika werden wieder prominent vertreten sein.Natürlich wird das Schulkino bei den 40. französischen Filmtagen wieder ein wichtiger Bestandteil des Filmfestivals, das Expertinnen der Filmdidaktik professionell begleiten und für das umfangreiches Arbeitsmaterial auf der Website der Französischen Filmtage zur Verfügung gestellt wird. In den Jugendjurys in Tübingen und Stuttgart werden Jugendliche die Möglichkeit haben, sich einzubringen, indem sie den Preis der Jugendjury vergeben. Es wird auch in diesem Jahr wieder einen Kurzfilmwettbewerb für Kinder und Jugendliche geben.

Bis zum 16. Oktober können Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren noch ihre filmischen Beiträge für den Wettbewerb „Hé mon frère ! Hé ma soeur! Ziemlich beste Geschwister!?“ einreichen.

