Das 40. Internationales Reitturnier Stuttgart von 11. bis 15. November 2026.

VA 1: Mi., 11.11. Einlass ab 12.00 Uhr

12.30 Uhr Preis der Firma iWEST GmbH & Co. KG

Dressurprüfung Kl. S Intermediaire I Baden-Württemberg

15.00 Uhr NÜRNBERGER Burg-Pokal der Baden-Württembergischen Junioren

Stilspringprüfung Kl. M mit Stechen

Finalprüfung Baden-Württemberg

16.30 Uhr Preis der Firma Schmidt Sporthandschuhe GmbH

Springprüfung Kl. S Baden-Württemberg

Ende der Veranstaltung: ca. 17.50 Uhr

VA2: Mi., 11.11. Einlass ab 18.30 Uhr

19.00 Uhr Eröffnungsabend

Große Jubiläumsshow

- Brunold Jeep Costume Jump + Drive

- Weltklasse-Dressur mit Isabell Werth

- Faszination Fahrsport mit Michael

Brauchle und Michael Freund

21.30 Uhr Indoor Derby Vielseitigkeitsprüfung

International

Ende der Veranstaltung: ca. 22.45 Uhr

VA3: Do., 12.11. Einlass ab 09.00 Uhr

09.30 Uhr Preis der Firma Bardusch Textil-Mietdienste

Eröffnungsspringprüfung International

12.00 Uhr Preis der Firma Bardusch Textil-Mietdienste

2-Phasenspringprüfung International

14.30 Uhr Dressurcup der Firma iWEST

Dressur Intermediaire I Kür

Finalprüfung Baden-Württemberg

Ende der Veranstaltung: ca. 16.20 Uhr

VA4: Einlass ab 17.00 Uhr

17.30 Uhr Präsentation der Teilnehmer:innen

18.00 Uhr Preis der Firma XXL-Sicherheit

Zeitspringprüfung International

Qualifikation zum STUTTGART GERMAN MASTER

20.15 Uhr BW-Bank Hallenchampionat

Springprüfung Kl. S mit Stechen

Finalprüfung

Ende der Veranstaltung: ca. 22.00 Uhr

VA5: Einlass ab 08.00 Uhr

08.30 Uhr FEI Dressage World Cup™ Grand Prix Preis der Firma Abelein Event Service

Dressurprüfung – CDI-W

Qualifikation zum FEI Dressage World Cup™ Kür

12.30 Uhr Preis der Firma Raumpflege

Springprüfung International

14.45 Uhr FEI Jumping Ponies' Trophy Preis der Firma Ensinger Mineral-Heilquellen

Springprüfung International

Ende der Veranstaltung: ca. 16.00 Uhr

VA6: Einlass ab 16.30 Uhr

17.00 Uhr Preis der Outletcity Metzingen

Springprüfung International

Qualifikation zum STUTTGART GERMAN MASTER

19.45 Uhr FEI Driving World Cup™ Preis der Firma iWEST

Einlaufprüfung für den FEI Driving World Cup™ 2026/2027

Zeit-Hindernisfahren für Vierspänner mit zwei Umläufen

22.00 Uhr STUTTGART GERMAN MASTER präsentiert von der DVAG

Springprüfung mit Stechen International

Ende der Veranstaltung: ca. 23.00 Uhr

VA7: Einlass ab 07.30 Uhr

08.00 Uhr Preis der Firma Stihl

Dressurprüfung Grand Prix International

10.45 Uhr Preis der ALLIANZ in Baden-Württemberg und der Firma dias Gebäudemanagement

Zeitspringprüfung International

12.45 Uhr FEI Driving World Cup™ DRIVING GERMAN MASTER

Zeit-Hindernisfahren Vierspänner mit zwei Umläufen, Wertungsprüfung für das FEI Driving World Cup™ Final 2026/2027

14.30 Uhr FEI Jumping Ponies' Trophy Preis der Firma Ensinger Mineral-Heilquellen

Springprüfung mit Stechen International

Ende der Veranstaltung: ca. 16.00 Uhr

VA8: Einlass ab 16.30 Uhr

17.00 Uhr FEI Dressage World Cup™ Kür

Dressurprüfung – CDI-W

Qualifikation zum FEI Dressage World Cup™ Final 2026/2027

20.45 Uhr Springprüfung mit Siegerrunde

International

Ende der Veranstaltung: ca. 22.40 Uhr

VA9: Einlass ab 08.00 Uhr

08.30 Uhr Gottesdienst

09.00 Uhr Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung DRESSAGE GERMAN MASTER

Dressurprüfung Grand Prix Special International

12.15 Uhr Baden-Württemberg – Bayern Battle

Springprüfung Kl. S mit Siegerrunde

15.00 Uhr Longines FEI Jumping World Cup™ 2026/2027 Großer Preis von Stuttgart

Springprüfung mit Stechen

Qualifikation zum Longines FEI Jumping World Cup™ Final 2026/202

Ende der Veranstaltung: ca. 17.40 Uhr

Zeitplanänderungen wahrscheinlich, bitte entnehmen Sie die endgültigen Anfangszeiten der Tages- oder Fachpresse bzw. unserer Homepage