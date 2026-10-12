Das 40. Internationales Reitturnier Stuttgart von 11. bis 15. November 2026.
VA 1: Mi., 11.11. Einlass ab 12.00 Uhr
12.30 Uhr Preis der Firma iWEST GmbH & Co. KG
Dressurprüfung Kl. S Intermediaire I Baden-Württemberg
15.00 Uhr NÜRNBERGER Burg-Pokal der Baden-Württembergischen Junioren
Stilspringprüfung Kl. M mit Stechen
Finalprüfung Baden-Württemberg
16.30 Uhr Preis der Firma Schmidt Sporthandschuhe GmbH
Springprüfung Kl. S Baden-Württemberg
Ende der Veranstaltung: ca. 17.50 Uhr
VA2: Mi., 11.11. Einlass ab 18.30 Uhr
19.00 Uhr Eröffnungsabend
Große Jubiläumsshow
- Brunold Jeep Costume Jump + Drive
- Weltklasse-Dressur mit Isabell Werth
- Faszination Fahrsport mit Michael
Brauchle und Michael Freund
21.30 Uhr Indoor Derby Vielseitigkeitsprüfung
International
Ende der Veranstaltung: ca. 22.45 Uhr
VA3: Do., 12.11. Einlass ab 09.00 Uhr
09.30 Uhr Preis der Firma Bardusch Textil-Mietdienste
Eröffnungsspringprüfung International
12.00 Uhr Preis der Firma Bardusch Textil-Mietdienste
2-Phasenspringprüfung International
14.30 Uhr Dressurcup der Firma iWEST
Dressur Intermediaire I Kür
Finalprüfung Baden-Württemberg
Ende der Veranstaltung: ca. 16.20 Uhr
VA4: Einlass ab 17.00 Uhr
17.30 Uhr Präsentation der Teilnehmer:innen
18.00 Uhr Preis der Firma XXL-Sicherheit
Zeitspringprüfung International
Qualifikation zum STUTTGART GERMAN MASTER
20.15 Uhr BW-Bank Hallenchampionat
Springprüfung Kl. S mit Stechen
Finalprüfung
Ende der Veranstaltung: ca. 22.00 Uhr
VA5: Einlass ab 08.00 Uhr
08.30 Uhr FEI Dressage World Cup™ Grand Prix Preis der Firma Abelein Event Service
Dressurprüfung – CDI-W
Qualifikation zum FEI Dressage World Cup™ Kür
12.30 Uhr Preis der Firma Raumpflege
Springprüfung International
14.45 Uhr FEI Jumping Ponies' Trophy Preis der Firma Ensinger Mineral-Heilquellen
Springprüfung International
Ende der Veranstaltung: ca. 16.00 Uhr
VA6: Einlass ab 16.30 Uhr
17.00 Uhr Preis der Outletcity Metzingen
Springprüfung International
Qualifikation zum STUTTGART GERMAN MASTER
19.45 Uhr FEI Driving World Cup™ Preis der Firma iWEST
Einlaufprüfung für den FEI Driving World Cup™ 2026/2027
Zeit-Hindernisfahren für Vierspänner mit zwei Umläufen
22.00 Uhr STUTTGART GERMAN MASTER präsentiert von der DVAG
Springprüfung mit Stechen International
Ende der Veranstaltung: ca. 23.00 Uhr
VA7: Einlass ab 07.30 Uhr
08.00 Uhr Preis der Firma Stihl
Dressurprüfung Grand Prix International
10.45 Uhr Preis der ALLIANZ in Baden-Württemberg und der Firma dias Gebäudemanagement
Zeitspringprüfung International
12.45 Uhr FEI Driving World Cup™ DRIVING GERMAN MASTER
Zeit-Hindernisfahren Vierspänner mit zwei Umläufen, Wertungsprüfung für das FEI Driving World Cup™ Final 2026/2027
14.30 Uhr FEI Jumping Ponies' Trophy Preis der Firma Ensinger Mineral-Heilquellen
Springprüfung mit Stechen International
Ende der Veranstaltung: ca. 16.00 Uhr
VA8: Einlass ab 16.30 Uhr
17.00 Uhr FEI Dressage World Cup™ Kür
Dressurprüfung – CDI-W
Qualifikation zum FEI Dressage World Cup™ Final 2026/2027
20.45 Uhr Springprüfung mit Siegerrunde
International
Ende der Veranstaltung: ca. 22.40 Uhr
VA9: Einlass ab 08.00 Uhr
08.30 Uhr Gottesdienst
09.00 Uhr Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung DRESSAGE GERMAN MASTER
Dressurprüfung Grand Prix Special International
12.15 Uhr Baden-Württemberg – Bayern Battle
Springprüfung Kl. S mit Siegerrunde
15.00 Uhr Longines FEI Jumping World Cup™ 2026/2027 Großer Preis von Stuttgart
Springprüfung mit Stechen
Qualifikation zum Longines FEI Jumping World Cup™ Final 2026/202
Ende der Veranstaltung: ca. 17.40 Uhr
Zeitplanänderungen wahrscheinlich, bitte entnehmen Sie die endgültigen Anfangszeiten der Tages- oder Fachpresse bzw. unserer Homepage