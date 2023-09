Daher lädt die Audi Sport GmbH am 14. Oktober ab 11 Uhr ins Audi Forum Neckarsulm ein.

Ein tagfüllendes Bühnenprogramm mit interessanten Talkgästen, das einem 40. Geburtstag gerecht wird, erwartet alle Audi Sport Fans am 14. Oktober in Neckarsulm. Die Sonderausstellung „40 Jahre Audi Sport GmbH – Fascination meets Performance“ rund um bekannte Serienmodelle und zahlreiche Raritäten sowie kostenlose Führungen geben weitreichende Einblicke in die Historie der Audi Sport GmbH. Highlights auf vier Rädern, die der Öffentlichkeit regulär nicht zugänglich sind, sind exklusiv zu sehen. Auf einer Dynamikfläche neben dem Audi Forum können Gäste eine Taxifahrt im Audi S1 Hoonitron oder im Audi R8 LMS GT3 gewinnen. Um das Fahrzeugprogramm abzurunden, stellen verschiedene RS-Clubs ihre Fahrzeuge u.a. auf der Piazza vor dem Audi Forum vor. Im Audi Forum stehen viele Mitmachaktionen für große und kleine Gäste auf dem Programm. Für das kulinarische Wohl sorgt die Audi Gastronomie. Der Tag wird am Abend mit einem Auftritt eines DJs abgerundet. Der Eintritt ist frei. Kostenfreie Parkmöglichkeiten stehen im Parkhaus des Audi Forum Neckarsulm zur Verfügung.