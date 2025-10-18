50 Jahre Gesamtgemeinde Zaberfeld

Ein halbes Jahrhundert Zaberfeld – ein Grund zum Feiern!

Im Jahr 2025 blickt die Gesamtgemeinde Zaberfeld auf 50 Jahre gemeinsamer Geschichte zurück. Am 1. Januar 1975 wurden im Zuge der Gemeindereform die Ortsteile Zaberfeld, Michelbach, Ochsenburg und Leonbronn zur heutigen Gemeinde Zaberfeld vereint. Zuvor bestanden bereits Zusammenschlüsse: Zaberfeld mit Michelbach sowie Leonbronn und Ochsenburg als Burgbronn.

Dieses bedeutende Jubiläum möchten wir mit allen Bürgerinnen und Bürgern, Freunden der Gemeinde und Gästen gebührend feiern. Deshalb laden wir herzlich zu einem festlichen Jubiläumswochenende ein!

Das Festprogramm:

Samstag, 18.10.2025 – Festabend

Freuen Sie sich auf einen feierlichen Abend mit Rückblicken, Grußworten, musikalischer Umrahmung und besonderen Momenten der Begegnung. Gemeinsam erinnern wir uns an die Entwicklung der Gemeinde und blicken in eine lebendige Zukunft.

Sonntag, 19.10.2025 – Seniorenfeier

Am Sonntag stehen unsere Seniorinnen und Senioren im Mittelpunkt. Mit einem liebevoll gestalteten Programm wollen wir Danke sagen für ihren Beitrag zur Geschichte und zum Zusammenhalt unserer Gemeinde.