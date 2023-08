40 Jahre Hohenloher Freilandmuseum & Backofenfest

Backofenfeste waren traditionell gesellige Veranstaltungen in kleinen Gemeinden, die üblicherweise rund um den Gemeindebackofen stattfanden.

Es waren bunte Feste mit vielen verschiedenen Angeboten. In diesem Zeichen steht auch das Backofenfest im Hohenloher Freilandmuseum. Es bietet eine Vielzahl an Aktionen, gutem Essen und Vorführungen wie z.B. Musik und Tanz. Die Backhäuser des Museums sind in Betrieb, ebenso die Schnapsbrennerei. Im Vordergrund steht dieses Jahr außerdem das Jubiläum des Museums.

Einen besonderen Höhepunkt stellt die feierliche Eröffnung der Baracke aus Gschlachtenbretzingen am Sonntag dar.