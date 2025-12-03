40 Jahre in der Webergasse!!! Kabarett der Galgenstricke! „Fescht-Night“

Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar

Das schnuckeligste Gewölbe-Kellerkabarett in Süddeutschland! 

Hier spielt das eigene „Theater“ und es gastiert politisches Kabarett und das ist das Besondere, AUTOREN -Kabarettistinnen, deutsche, schwäbische und andere dialektische Comedians, Kabarett-Travestie, Jazz, Swing, Liedermacher, Dichter und nicht ganz Dichte, Wortakrobatinnen und Geschichten-Verzähler !!!Vor allem „Was Raus-setzende, Selbermachende!!! Wir feiern heute mit Kurz-Auftritten regelmäßig seit Jahren auftretender Freunde, z.B. : Reiner Kröhnert, Klaus Birk, Andy Häussler, DooWop Mädla, Carlos Martinez, u.a. ! Erich Koslowski und Herbert Häfele selbschtverfreilich au dabei !

Info

Kabarett der Galgenstricke
Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar
Freizeit & Erholung
Google Kalender - 40 Jahre in der Webergasse!!! Kabarett der Galgenstricke! „Fescht-Night“ - 2025-12-03 20:00:00 Google Yahoo Kalender - 40 Jahre in der Webergasse!!! Kabarett der Galgenstricke! „Fescht-Night“ - 2025-12-03 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - 40 Jahre in der Webergasse!!! Kabarett der Galgenstricke! „Fescht-Night“ - 2025-12-03 20:00:00 Outlook iCalendar - 40 Jahre in der Webergasse!!! Kabarett der Galgenstricke! „Fescht-Night“ - 2025-12-03 20:00:00 ical

Tags