Art, Spirit of Ecstasy

Nach seinem Signing beim frisch gegründeten Label 23HOURS Mitte 2020 zog es ART für seine Musik aus dem Saarland ins Belgische Viertel nach Köln.

Auf die Zusammenarbeit mit dem Produzentenduo Miksu / Macloud fürs FUTURA Album, der Kollaboration zu „Tut Weh“ mit der Sängerin Alicia Awa sowie sein Feature auf „Ace of Spades“ mit Rote Mütze Raphi folgten dann die ersten größeren eigenen Releases:

Im Juli 2021 veröffentlichte ART seine erste offizielle EP „XO“ sowohl als physisches Bundle als auch in digitaler Form, was ARTs Vielseitigkeit perfekt widerspiegelt. Von melodischem Rap bis hin zu hoffnungsvollen Lyrics auf “Angekommen” bleiben hier keine Wünsche offen. In einem der Songs seiner EP kündigt ART für 2022 mit „Spirit of Ecstasy“ sein Debütalbum an.

Der erste Single-Vorbote „Belgisches Viertel“ hielt sich insgesamt über 20 Wochen in den deutschen Charts und schaffte es bis auf Platz 13. Auch die Nachfolger „Winterjacke“, „Rubinroter Wein“ und „Nebel“ zeigen, dass ART es mit seinem einzigartigem Stil und seiner markanten Stimme schafft, urbanen HipHop mit Pop Elementen der Neuzeit zu verbinden. Das macht ihn bereits jetzt zu einem der interessantesten Künstler der jüngeren Generation.

Die Live-Premiere seines Debutalbums gibt ART dann offiziell im Rahmen seiner „Spirit of Ecstasy Tour“ im Oktober 2022! Tickets sind ab dem 28.03.2022 um 14 Uhr exklusiv unter www.art-tickets.de erhältlich.