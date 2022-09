elithelseepgod & friends

Wir begrüßen elithesleepgod & friends live in der Schräglage!

"We are like the dreamer who dreams, and then lives inside the dream. But who is the dreamer?" – Monica Bellucci in Twin Peaks

elithesleepgod beweist, dass es 2022 keine Statussymbole und Stereotype braucht, um Hip-Hop zu machen. Es ist die innere Zerrissenheit, irgendwo zwischen Nostalgie und Realität, die den Stuttgarter Künstler musikalisch sowie textlich bewegt. In Songs wie „Belphegor“ begibt sich Eli in die schmerzhafte Retroperspektive seiner persönlichen Geschichte und rechnet gleichzeitig durch Lines wie: „Rap fuckt mich so ab, ich hör mich satt an euren Wohlstandshits“ mit der Oberflächlichkeit innerhalb der Hip-Hop-Szene ab.

2022 veröffentlichte elithesleepgod die EP Laura. In den fünf darauf enthaltenen Tracks schaffte er die Symbiose aus einer gescheiterten Beziehung und fiktiven Charakteren der Serie Twin Peaks von Regisseur David Lynch. Laura erschien am 24. Februar 2022, dem Todestag der Twin Peaks-Hauptfigur Laura Palmer.

