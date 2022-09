Wir begrüßen Novaa live in der Schräglage!

Novaa ist eine 25 Jahre alte Künstlerin, Songwriterin und Produzentin aus Berlin. Sie veröffentlichte im April 2019 ihr selbstbetiteltes Debütalbum, dessen Singles ("Club Paradise", "Almond Eyes", "Denim Queen", "HMLTM", "Home") auf mehreren Blogs wie The Line of Best Fit, Girls Are Awesome und CLASH gefeatured wurden. Ihr zweites Album "The Futurist" ist ein Konzept-Longplayer, der sich mit Themen wie künstlicher Intelligenz, autonom fahrenden Autos und dem Klimawandel beschäftigt. Mit ihrem Doppelalbum SHE'S A ROSE (erschienen 2021) und SHE’S A STAR (Verö f entlichung am 27. Mai 2022) malt Novaa ein radikal persönliches Bild von Geschlechterrollen und den Herausforderungen, denen Frauen heute begegnen. Indem sie zarte elektronische Sounds mit eindringlichem, ruhigem Gesang verschmilzt, bietet sie eine ergreifende Botschaft der Heilung und Hoffnung in diesen unruhigen Zeiten.

Nachdem wir im Herbst 2021 mit den „Bodega Shows“ bereits sieben Konzerte mit der Unterstützung des Förderprogrammes „Neustart Kultur“ umsetzen durften, freuen wir uns sehr auf die diesjährige Reihe mit dem schlichten Titel „Live in der Schräglage“.