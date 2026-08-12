40 Jahre ODEON

ODEON wird vierzig! Das ist kein großes Jubiläum, aber ein runder Geburtstag, der im Schwäbischen dafür steht, dass „m’r g’scheit wird“ – also besonnen, vernünftig, erwachsen. Aber keine Sorge: Wir nicht! Kultur bleibt auch bei ODEON ein Abenteuer: eine lebendige, überraschende Begegnung mit anderen – und mit sich selbst.

40 Jahre: Das feiern wir fröhlich, nicht förmlich. Mit Patrick Bopp singen wir „aus voller Kehle für die Seele“ Songs aus vier Jahrzehnten. Mit unseren Slam Mastern Marius Loy und Nik Salsflausen blicken wir zurück – aber auch nach vorn. Ein Fest für alle, die ODEON verbunden sind und mit uns auf Gelungenes und Gewagtes, Geplantes und Unerwartetes anstoßen wollen.