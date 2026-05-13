40 Jahre Plüderhäuser Theaterbrettle

Gala-Abend zum 40-jährigen Jubiläum des Plüderhäuser Theaterbrettle e.V.. Mit der Komödie "Hotel im Angebot" und einem 3-Gänge-Menu vom Smoker. Feiern Sie mit uns!
Info
Theaterbrettle Kitzbüheler Platz 1, 73655 Plüderhausen
Theater & Bühne
mit der Komödie "Hotel im Angebot"
Theaterbrettle Kitzbüheler Platz 1, 73655 Plüderhausen
Gala-Abend zum 40-jährigen Jubiläum des Plüderhäuser Theaterbrettle e.V.. Mit der Komödie "Hotel im Angebot" und einem 3-Gänge-Menu vom Smoker. Feiern Sie mit uns!
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