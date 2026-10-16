40 Jahre Sumpfpäpste – Jubiläumskonzert

Es ist uns eine große Ehre das Jubiläumskonzert der Reutlinger Legenden-Punkband @Sumpfpäpste bei uns ankündigen zu können!

Seit nun 40 Jahren prägen sie die Reutlinger Punkszene und tun es hoffentlich auch die nächsten Jahrzehnte noch. Auch für uns als Zelle waren und sind sie natürlich fester Bestandteil unseres Konzertangebots und wir freuen uns immer wieder sie auf unserer Bühne willkommen zu heißen!

Neben den Sumpfpäpsten selbst, dürft ihr euch auf drei weitere lokale Bands freuen, die den Abend gebührend einleiten werden:

The Worm Reducer – Zwei Typen machen Garagepunk in Süddeutschland und bereiten sich darauf vor, das Universum zu erobern. Nur Bass und Schlagzeug. Mehr braucht keiner!

Cyco Sanchez Supergroup – Die „Cyco Sanchez Supergroup“ gründete sich 2008 auf Initiative des in Tübingen lebenden mexikanischen Malers und Sängers Leonidas Jorge Maria „Cyco“ Sanchez. Er suchte für seine postmoderne Vision von zitatgespicktem Garagen-Punk Instrumentalisten mit dem Nachnamen Sanchez und fand drei davon im Umfeld des Kollektivs „Tübingen Underground“.

Spikeshift – sie spielen einen wilden Mix aus Punk und seinen verwandten Genres – von Ska und Hardcore bis hin zu Rock ’n’ Roll. Alles DIY, alles pure Energie, roh und direkt, voll auf die 12!

Wir freuen uns sehr darauf am 14.11.2026 das 40-jährige Jubiläum der Sumpfpäpste zu feiern – gemeinsam mit euch und dem perfekten Support-Lineup!