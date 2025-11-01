40 Jahre Tübinger Kammersolisten – Motette

Stiftskirche St. Georg Am Holzmarkt 1, 72070 Tübingen

„Zu Lob und seinen Ehren“ Meisterwerke aus Barock und Frühklassik.

Werke von Georg Philipp Telemann, Pietro Locatelli, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christoph Friedrich Bach, Franz Benda; Dejan Gavric (Flöte), Benjamin Hartung (Viola), Christian Adamsky (Violoncello), Susanne Götz (Cembalo)

Die Tübinger Motette ist als Reihe geistlicher Musik in der Stiftskirche St. Georg 1945 gegründet worden. Neben klassischer Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich vertreten. Die Motette findet jeden Samstag als „Geistliche Musik in liturgischer Form“ bei freiem Eintritt statt und wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen veranstaltet.

In der Motette erklingen hochklassige Chor-, Orgel- und Instrumentalmusik unterschiedlicher Stile. Psalm, Schriftlesung, Gebet sowie ein Gemeindelied sind feste Elemente dieses musikalischen Abendgottesdiensts.

