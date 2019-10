× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Dem Feiertagstrott entfliehen – Leute und alte Bekannte treffen – und dabei noch richtig gute Musik machen und erleben.

Unter diesem Motto trafen sich am 26.12.1979 ein paar junge Amateurmusiker im Foyer der Stadtbibliothek Sindelfingen.

Eine lange Tradition feiert jetzt die 41. Ausgabe dieses Events: Am 26.12.2019 feiern wir die "41. Sindelfinger Weihnachtssession". Das hätten sich die Organisatoren 1979 nicht träumen lassen: als sie die erste Session starten, damals "Die Vorletzte Sindelfinger Weihnachtssession" genannt, war das eher als Experiment gedacht. Musiker aus Sindelfingen und Umgebung und verschiedener Stilrichtungen sollten zusammen am 2. Weihnachtsfeiertag in einer Jam Session gemeinsam musizieren. Und es hat funktioniert. Die Musiker haben es hinbekommen und die Zuhörer waren von Anfang an begeistert und interessiert. Auch eine schöne Tradition: Die Musiker spielen ohne Gage und der Überschuß wird für soziale Zwecke gespendet.

Ermäßigte Karten für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Freiwilligendienstleistende und Inhaber der Sindelfinger Berechtigungskarte gibt es im Vorverkauf gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises Freikarten gibt es für „Schulabgänger 2018 und 2019“.