40 Singphonic Years

Am 9. Dezember 2024 ist das Vokalensemble „Die Singphoniker“ in der Stadthalle Aalen

beim zweiten Konzert des Konzertrings in der Saison 24-25 zu hören.

Dieses einmalige Vokalensemble wird oft als die King‘s Singers Deutschlands bezeichnet und besteht aus 5 Sängern (Countertenor, 2 Tenöre, Bass-Bariton und Bass) und einem Pianisten.

Eine 40-jährige Erfolgsgeschichte mit weltweit über 1300 Konzerten in insgesamt 29 Ländern. Damit gehören die Singphoniker zum etablierten Kreis der am längsten bestehenden Vokalensembles in Europa. In Aalen präsentieren sie ein Jubiläumsprogramm, das sie aus diesem Anlass zusammengestellt haben.

Es umfasst fast die ganze Musikgeschichte der Vokalmusik: von den Madrigalen der Renaissance über die Romantik, sowie Songs der Comedian Harmonists, Georg Kreisler, Sting und andere unkonventionelle Arrangements aus unseren Tagen. In dem abwechslungsreich gestalteten Programm fliegen die Funken, vereinen sich scheinbar unverträgliche Stile und Werke zu einer überraschend stimmigen Einheit und werden überdies augenzwinkernd charmant moderiert.

Schon so alt und immer noch so jung – das ist eines der vielen Erfolgsgeheimnisse, die mit den Singphonikern verbunden sind. Nicht von ungefähr eilt den 6 Musikern der Ruf voraus, eines der besten Ensembles ihrer Formation zu sein.

Montag, 9. Dezember Stadthalle Aalen

Einführungsvortrag: 19.15h

Konzertbeginn: 20.00h