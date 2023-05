40 Tage Kundalini Yoga für alle

Zum 11. Mal findet das 40 Tage Projekt vom 11. Juni bis zum 20. Juli 2023 statt.

Täglich um 18.30 Uhr wird von den Heilbronner Kundalini Yogalehrer*innen eine Übungsreihe für „Stoffwechsel und Entspannung” ehrenamtlich unterrichtet, abgerundet wird die Stunde mit einer Meditation für „inneren und äußeren Frieden”. Auch in diesem Jahr ist das Projekt eine Veranstaltung für Wohltätige Zwecke, die Teilnahme erfolgt auf Spendenbasis, die Erlöse gehen an „Lichtblick-TAK e.V.” in Heilbronn. Der Verein begleitet Kinder und Jugendliche bei schwerer Trauer nach dem Tod eines nahen Familienangehörigen