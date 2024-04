Zum 12. Mal findet dieses 40 Tage-Projekt statt.

Täglich um 18:30 Uhr wird von den Heilbronner Kundalini Yogalehrer*innen eine Übungsreihe für „Intuition und Vertrauen“ ehrenamtlich unterrichtet; abgerundet wird die Stunde mit einer Meditation für „Fülle und Wohlstand“.

Die Teilnahme erfolgt auf Spendenbasis für wohltätige Zwecke, in diesem Jahr für das Albert-Schweitzer- Kinderdorf e.V. in Waldenburg, wo Kinder in schwierigen Lebenssituationen ein Zuhause bekommen.