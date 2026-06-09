40 Tage Kundalini Yoga für alle!

Zum 14. Mal findet das 40 Tage-Projekt statt. Täglich um 18:30 Uhr wird von den Heilbronner Kundalini-Yoga-LehrerInnen eine Übungsreihe, um dein inneres Licht zu entfalten, ehrenamtlich unterrichtet.

Abgerundet wird diese Stunde mit einer Meditation, um ganz in deiner Mitte anzukommen.

Auch in diesem Jahr ist das Projekt eine Veranstaltung für wohltätige Zwecke, die Teilnahme erfolgt auf Spendenbasis. Die Erlöse gehen an „Geburtshaus für Heilbronn e. V.“. Dies ist ein Verein, gegründet von Hebammen, berufsnahen Personen sowie Eltern und hat zum Ziel, ein Geburtshaus für Heilbronn und Umgebung auf den Weg zu bringen.

Weitere Infos auf https://yoga-sangat.de/