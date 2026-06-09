41. Donzdorfer Stadtfest

Das Stadtfest in Donzdorf, gestaltet -von den Vereinen und Stammtischen lädt alle Besucher, ob Familien und Partyliebhaber, ob Aktive und Feinschmecker, zu unterhaltsamen Tagen um das Schlossgelände ein. Bei einem bunten Programm wird gemeinsam mit ganz viel Musik auf 3 Bühnen gefeiert, sich sportlich bei Wettkämpfen begegnet und bei einem breiten kulinarischen Angebot entspannt geplaudert.

Eröffnet wird das Stadtfest offiziell durch das Grußwort des Bürgermeisters beim obligatorischen Fassanstich am Freitag um 19 Uhr im Steingarten. Der Musikverein Germania sowie der Fanfarenzug der Feuerwehr begleiten den Festakt und die

Böllerschüsse der Schützengesellschaft Donzdorf signalisieren die Stadtfesteröffnung. Anschließend wird rund um das Schloss und bei Live-Musik im Steingarten und westl. Schlosshof gemeinsam gefeiert.

Der Samstag startet um 15 Uhr mit dem Donzdorfer Schlossgartenlauf. Vereine, Gruppen und Stammtische ermitteln das schnellste Team auf der Schlossparkrunde.

Um 17 Uhr findet die Siegerehrung im östl. Schlosshof statt bevor die Festbesucher den neuen Bürgermeister Herr Schwarz bei einem Interview der NWZ näher kennenlernen können.

Am Samstag Abend ab ca. 19:30 Uhr und Sonntag ab ca. 11 Uhr gibt es auf den Stadtfestbühnen Live-Musik der verschiedensten Stilrichtungen. Ab 14:15 Uhr gehört die Schlosshofbühne dann den Kindern: verschiedene Vereine und Schulen präsentieren Ihr Können mit Tanz und Musik. Viel Spaß für Familien und Aktive verspricht zudem das breit gefächerte Unterhaltungsprogramm: der Kinder- und Jugend-Spielepark im Schlossgarten mit Bungee Trampolin, Fußballdart, Hüpfburg und Hau-den-Lukas sowie an weiteren Plätzen im Fohlenhof und an der Schlosstrasse mit Kinderschminken, Bastelaktionen, Schießständen, Tombola und Street-Tennis. Am Sonntag ab 12 Uhr verspricht das Masken-Suchspiel im Park viel Spaß und Spannung.