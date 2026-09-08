41. Fotobörse / Fototage

An .-und Verkauf von Fotoapparaten, Zubehör, Objektive u.s.w. Einfach alles rund um das Thema Fotografie!
Professionelle Sensorreinigung bei der Börse für nur 10.-Euro. Rahmenprogramm: Fotowettbewerb, Kinderbastellecke, verschiedene Vorträge. Die 50.Jahresfotoausstellung im Rathaus ist an diesem Tag auch für Besucher geöffnet. Für den Hunger zwischendurch gibt es Kaffee und Kuchen sowie heiße Würstchen und belegte Brötchen.
Info
Stadthalle Dr. - Sieber-Halle Sinsheim Friedrichstraße 17, 74889 Sinsheim