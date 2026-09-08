41. Fotobörse / Fototage

An .-und Verkauf von Fotoapparaten, Zubehör, Objektive u.s.w. Einfach alles rund um das Thema Fotografie!

Professionelle Sensorreinigung bei der Börse für nur 10.-Euro. Rahmenprogramm: Fotowettbewerb, Kinderbastellecke, verschiedene Vorträge. Die 50.Jahresfotoausstellung im Rathaus ist an diesem Tag auch für Besucher geöffnet. Für den Hunger zwischendurch gibt es Kaffee und Kuchen sowie heiße Würstchen und belegte Brötchen.