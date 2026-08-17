Immer am zweiten Wochenende im September findet das Stadtfest statt, dieses Jahr sogar das 41. Göppinger Stadtfest.

Göppinger Vereine, Organisationen sowie im Festgebiet ansässige Gastronomen bieten zwischen Hauptstraße, Pflegstraße, Schlossstraße und Burgstraße sowie auf Plätzen im Göppinger Zentrum und den anliegenden Straßen an zahlreichen Ständen interessante und abwechslungsreiche Aktivitäten.

Es werden vereinsspezifische Aktivitäten und Attraktionen sowie internationale kulinarische und folkloristische Spezialitäten geboten, die Palette reicht von Tanzvorführungen modern und folkloristisch mit jeweils passender Musik bis zur Präsentation von Musik- und Showgruppen der aktuellen und traditionellen Musikszene aus dem Raum Göppingen und der weiteren Umgebung.

Die Eröffnung erfolgt am Freitag um 19:00 Uhr auf der EVF-Bühne am Marktplatz.

Freitag von 19.00 bis 01.00 Uhr, am

Samstag von 12.00 bis 01.00 Uhr und am

Sonntag von 11.00 bis 20.00 Uhr

Mit Musik in verschiedenen Stilrichtungen und vielfältigen Variationen ist für jeden Geschmack etwas dabei - und das alles ohne Eintrittsgeld.