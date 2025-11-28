41. Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt in der Hospitalkirche

Hospitalkirche Schwäbisch Hall Am Spitalbach 8, 74523 Schwäbisch Hall

Die Künstler und Handwerker bieten ausschließlich selbst gefertigte Arbeiten an und führen die Herstellung am Stand vor.

Z. B.: Kerzenzieher, Glasbläser, Holzschnitzer, Steinbildhauer, Schmied, Metallkunst, Emaille, Musikinstrumente, Duftöldestille, Keramik, Kalligraphie, Springerlesmodel, Holzspielzeug, Drechselwerk, Kerzenfärben, Denkspiele, Tiffany, Kinderwerkstätten, Holzofengebäck, hausgemachter Glühwein, .... Das Markttreiben wird umrahmt durch Darbietungen von Gauklern und Spielleuten, die barocke Orgel wird bespielt, Kinder können Weihnachtsgebäck herstellen oder geschminkt werden.... Für noch mehr Vielfalt und Abwechslung sorgt ein jährlich wechselnder Schwerpunkt, welcher durch jeweils neue Teilnehmer beeinflusst wird. 

Fr.: 13:00 - 19:00 Uhr

Sa.: 13:00 - 19:00 Uhr

So.: 11:00 - 19:00 Uhr

