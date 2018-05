41. Maifest Warmbronn

Die Programm-Macher des Warmbronner Gemeindevereins und die mehr als 200 ehrenamtlichen Helfer wissen, was die Besucher lieben:

das traditionelle Hans- Keim- Gedächtnisrennen am Samstag, 9.6., bei dem die Grundschüler um 16 Uhr in atemberaubendem Tempo die Hauptstraße entlang brettern. Den Siegern winkt ein von der Firma Keim gespendetes Kettcar, das bei der sonntäglichen Siegerehrung um 12.30 Uhr übergeben wird.

Sehr beliebt bei Jung und Alt ist auch die Live Musik bei der Hocketse am Samstag. Dieses Jahr rockt die bewährte Band „FunQ and the Silverhorns“ ab 19.30 Uhr das Gelände rund ums Bürgerhaus. Auch das Jugendhaus Warmbronn bietet wieder coole Unterhaltung. Für die jüngsten Besucher steht an diesem Nachmittag und am Sonntag ein Karussell parat. Hungrig muss niemand der Musik lauschen, ab 16 Uhr gibt es die traditionellen Leckereien wie Forellen, Steaks, Würstchen, Pommes, Pizza aus dem Backhaus, Eis und Popcorn. Ab 20 Uhr kann man außerdem belegte Brötchen und Cocktails mit und ohne genießen.

Der Sonntag, 10.6., beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Johannes Täufer Kirche. Ab 11.30 Uhr präsentiert sich das traditionelle „Jazz auf der Gass“ zwischen Kirche, Apotheke und Backhaus mit Martin Hering und der Carla Öhmd Jazz Group, dazu gibt es Weißwurst, Bier und Prosecco. Und natürlich bietet die Fortsetzung der Hocketse Pikantes vom Grill und Backofen und von 14 bis 16 Uhr Kaffee und selbstgebackene Kuchen vor dem Bürgerhaus. Die Pferdekutsche ist ab 13 Uhr wieder startbereit, und auf der Spielstraße gibt es von 15 bis 17 Uhr für die Kleinen tolle Geschicklichkeitsspiele.

Die bewährte eigene „Maikäfer-Währung“ kommt auch beim 41. Fest zum Einsatz. Warmbronn freut sich auf sein Maifest und auf viele fröhliche Besucher.

Ort: Warmbronn rund um Bürgerhaus, Backhaus und Kirche