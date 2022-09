42. Heimattreffen Mies-Pilsen

Das 42. Heimatkreistreffen der Landsleute aus dem Heimatkreis Mies sowie der Stadt Pilsen und Umgebung findet wieder in der Patenstadt Dinkelsbühl statt.

Am Samstag mit Totengedenken in der Dreikönigskapelle, anschließendem Gottesdienst in der Kapuzinerkirche und Mitgliederversammlung mit Neuwahlen.

Am Sonntag Vormittag ist das Archiv geöffnet und im kleinen Schrannensaal wird am Nachmittag ein musikalisches Programm geboten.

Auskunft erteilt der Veranstalter: Heimatkreis Mies- Pilsen e.V., Bauhofstr. 41, 91550 Dinkelsbühl, Tel. 09851/53003, E-Mail: hkreis.mies-pilsen@t-online.de oder www.mies-pilsen.de