42 Jahre Blueskraft

Schon für 2020 hatte die Band BLUESKRAFT im franz.K den fulminanten Höhepunkt ihrer 40-Jahre-Tour durch D/A/CH geplant. Wegen Corona musste das Event zwei Mal verschoben werden. Am 10.12. 2022 ist es nun endlich soweit: Mit der inklusiven Band „Soulhossas“ aus der Kulturwerkstatt e.V, die in diesem Jahr ihr 22-Jähriges feiert, und mit special guests auf der Bühne steigt die Jubiläumsparty.

1980 (!) ging es los: In Reutlingen formierte sich eine neue Band, verschrieb sich als eine der ersten in der Region dem Genre Chicagoblues - und nannte sich „BLUESKRAFT“.

Inzwischen zählen die "Jungs" zu den erfolgreichsten Bluesbands im Land.

Im Lauf von 42 Jahren Bandgeschichte, nach hunderten Konzerten und Touren durch Deutschland, Schweiz, Österreich... bis nach Ungarn, haben sich die schwäbischen Blueser Schritt für Schritt nach oben in der Gunst der Fans und namhafter Veranstalter gespielt und eröffneten Concert Shows für wahrhaft legendäre Größen: Johnny Winter (USA), Eric Burdon, (GB), Spencer Davis Group (GB), Big Time Sarah (USA), Ainsly Lister (GB), Herbert-Grönemayer-Band (D) ...

Als Begleitband des international verehrten "Giant of Blues", Mr. LOUISIANA RED (USA), tourte BLUESKRAFT mehr als 20 Jahre lang, bis zu dessen Tod im Jahr 2012, durch die renommiertesten Clubs, Hallen und Open-Air-Festivals in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Musikalisch hat diese enge Freundschaft zu dem Blues-Urgestein aus Chicago die Band bis heute ganz entscheidend geprägt.

"42 years BLUESKRAFT" - der Name bleibt weiterhin Programm: BLUESKRAFT versprüht spürbar Power und mitreißende Energie. Die Band um den Gitarristen Jimmi Braun bringt den Blues emotional und intensiv auf die Bühne. Mal rau und geradeaus, mal gefühlvoll interpretiert, mal mitreißender Rhythm ’n´ Blues, der sofort ins Blut geht und zum Mitmachen ansteckt – und obendrauf gibt es immer eine satte Portion good ol´ rock ’n´ roll.

Die Bluesnight im franz.K werden – genau wie schon vor 12 Jahren - die Freundinnen und Freunde der inklusiven Band „Soulhossas“ eröffnen, die ebenfalls ein rundes Jubiläum feiern. Mit ihrem groovigen Sound werden sie für die richtige Stimmung sorgen. Weitere Gäste und musikalische Überraschungen auf der Bühne sind angesagt – die Bluesparty kann steigen…

BLUESKRAFT sind: Jimmi Braun, guit., voc.; Werner Schulz, drums; Wolfgang Theurer, bass, Oli Weiss, bluesharp.