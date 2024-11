Für das leibliche Wohl wird an zahlreichen Ständen gesorgt. An den Marktständen werden Kunsthandwerk und Weihnachtsartikel angeboten. Marktbetrieb in der festlich illuminierten Innenstadt ist von 11 Uhr bis 23 Uhr. Murrhardter Fachgeschäfte laden zu einem langen Einkaufsabend bis 19.30 Uhr ein. Von 11 Uhr bis 17 Uhr findet in der Fußgängerzone zudem ein Flohmarkt statt.