Das vermutlich verrückteste Volksfest im Odenwald auf dem Sportplatz in Winterkasten mit dem berühmten Scheeserennen als Höhepunkt am Sonntagnachmittag.

Seit mehr als 40 Jahren findet im Lindenfelser Ortsteil Winterkasten eines der wohl verrücktesten Volksfeste in Hessen statt. Das Scheeserenne wird jeweils am 2. Juliwochenende vom Sportverein Winterkasten ausgerichtet. In der originellen Wertung ist das Ziel, mit selbst gebauten Motto-Wägen einen 400m langen Hindernisparcours, bestehend aus einer Schmierseifenbahn, einer Wippe, einer Schanze, mehreren Bierstationen und ähnlichen Gemeinheiten, möglichst unbeschadet zu durchlaufen. In der Vergangenheit sorgten die Scheesebauer unter anderem mit einer 10m langen Titanic oder einem 9 Meter hohen Spaceshuttle für großes Staunen bei den Zuschauern. Neben der Originalitätswertung gibt es auch eine Schnelligkeitswertung, wobei Zweier-Teams mit schnellen Scheesen den Parcours so schnell wie möglich durchlaufen müssen. Rund um das Event gibt es jedes Jahr eine Reihe weiterer Höhepunkte, wie z.B. einen musikalischen Abend, ein Fußball-Turnier sowie eine Partynacht im Festzelt. Das Scheeserenne lockt jedes Jahr Hunderte Zuschauer auf den Winterkäster Sportplatz und ist überregional bekannt.