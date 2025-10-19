42. Skibasar Tauberbischofsheim mit Kaffee-& Kuchenbar

Warenannahme zwischen 9 und 12 Uhr.

Rechtzeitig vor Beginn des Winters können auf dem Skibasar im Technologie- und Gründerzentrum in Tauberbischofsheim wieder günstig Wintersportartikel erworben oder weiterverkauft werden. Denn am Skibasar besteht die Möglichkeit, seine gebrauchte Skiausrüstung zu veräußern oder ein paar neue oder gebrauchte Teile zu erwerben. Vor allem Familien nutzen diese Möglichkeit gemeinsam, um sich und den Nachwuchs günstig für den bevorstehenden Winter mit allem benötigten Material wie Ski, Snowboard, Skischuhen, Skistöcken oder Skibekleidung einzudecken, zumal den Kindern die Sachen – ob Kleidung oder Hardware - in der Regel nur für einen oder zwei Winter passen.

In diesem Jahr will der Verein der Bevölkerung wieder eine breite Angebotspalette präsentieren und hofft, dass die Besucher durch zahlreiche Abgabe von nicht mehr benötigtem Skimaterial daran mitzuwirken bereit sind. Insbesondere werden Schuhe und Bekleidung in den ganz kleinen Größen benötigt.

Damit aus der Skibegeisterung nachher keine Enttäuschung wird, achten die Vereinsaktiven bei allem Skizubehör schon morgens bei der Warenannahme zwischen 9 und 12 Uhr darauf, dass sich die Sachen in einem einwandfreien Zustand befinden und dem gültigen Sicherheitsstandard entsprechen. Denn nur mit einer sicheren Ausrüstung können die Risiken des Skisports minimiert werden. Einen weiteren Beitrag zur Sicherheit der Wintersportler leistet der Verein mit dem Angebot, die Bindungen der neu erworbenen Ski von einem Fachmann entsprechend dem fahrerischen Können einstellen zu lassen.

Wer Zeit zum Verweilen mitbringt, kann ab 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen so manches „Fachgespräch“ führen oder sich über die Aktivitäten des Surf- und Skiclubs informieren. Der Verkauf startet pünktlich um 14 Uhr und dauert bis 16 Uhr. Weitere Infos: www.ssc-tbb.de