43. Adventsball TSC Rot-Weiss Öhringen

Einlass: 18:30 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr | Für Ihr leibliches Wohl wird ausreichend gesorgt sein, während Sie die Turniere bestaunen oder selbst das Tanzbein schwingen.

Ein detailliertes Programm werden wir zeitnah veröffentlichen. Hochklassiger Tanzsport Einladungsturnier Senioren II S-Standard und Einladungsturnier Jugend/Hauptgruppe A-Latein Publikumstanz mit reichlich Gelegenheit selbst zu tanzen.

Wie schon im vergangenen Jahr dürfen wir uns auch diesmal wieder auf die SKN Big Band aus Neuenstadt am Kocher freuen. Sie wird unseren Ball mit schwungvoller Live-Musik begleiten. Bei Fragen zur Reservierung oder dem Kartenvorverkauf wenden Sie sich gerne an uns.