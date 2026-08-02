43. Baden-Württembergische Literaturtage

Die 43. Baden-Württembergischen Literaturtage 2026 in Bad Mergentheim – das ist ein freudiges Ereignis. Mehrere Dutzend Veranstaltungen rund um Literatur, Bücher, Sprache, Gesellschaft und Politik werden über diverse Bühnen gehen.

Ob klassische Lesung oder literarischer Spaziergang, ob Podiumsdiskussion oder Workshop, Ausstellung oder Filmvorführung. Und das alles, gemäß dem Konzept der schon lange bestehenden Reihe „Literatur allerorten“, an etablierten und ganz neuen, besonderen Orten, mitten in Bad Mergentheim und rund um die Stadtteile.