43. Kornlupferfest

Samstag, 20. Juli 2019, Kornlupferfest Offenau 25. Kornlupfer-Rock-Nacht,20.00 Uhr mit "DOUBLE VISION"

MIR SAN’S - Ambros und mehr 20.00 Uhr Austro-Rock und Wiener Schmäh am Neckarufer

Sonntag, 21. Juli 2019, Kornlupferfest Offenau Fischerstechen, Live-Musik,tolle Party-Location B.S.‘n’M. – pure handcraftet music – 17.00 h

Montag, 22. Juli 2018, Kornlupferfest Offenau Feuerwerksmusik mit Werner Steigleder & Band UNITED SOUND LTD 1971, Großes Brillantfeuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit

Ihren 25. Geburtstag feiert die Kornlupfer-Rocknacht beim gleichnamigen Fest vom 20. bis 22. Juli auf der Offenauer Uferpromenade - Reichhaltiges kulinarisches Verwöhnangebot und Wettbewerb im Fischerstechen

Am Fluss Hineingekuschelt in eine Schleife des Neckars liegt die Gemeinde Offenau. Die idyllische Lage verpflichtet. Direkt an den Neckar und auch darauf laden die Offenauer ihre Gäste beim traditionsreichen Kornlupferfest von Samstag, 20. Juli bis Montag, 22. Juli.

Bereits zum 43. Mal baut der Arbeitskreis Offenauer Vereine unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Folk seine Stände und Musikbühnen auf der langen Johann-Michl-Promenade und der auf Pfählen fest montierten Neckarterrasse „Pier98“ auf. Bunte Lichterketten und lodernde Fackeln verwandeln das Festgelände am Abend in eine glitzernde Festlesmeile am schwäbischen Strom, die im Veranstaltungskalender der Region ihresgleichen sucht.

Ihre Grills und Pfannen unter den Schatten spendenden Uferbäumen heizen die Offenauer Vereine am Samstagnachmittag um 17 Uhr an. Den offiziellen Auftakt zur Traditionsveranstaltung am Neckarstrand bildet um 19 Uhr der Einmarsch aller am Fest beteiligten örtlichen Vereine, der Traditionsfiguren und Gruppen unter Beteiligung des Kolping-Jugendblasorchesters mit anschließendem Freibierausschank.

Jubiläums-Rocknacht Fruchtige Cocktails, ein kühles Bier oder eine prickelnde Cola empfehlen sich als Begleiter für die Kornlupfer-Rock-Nacht am Samstagabend, denn wer möchte schon mit leeren Händen anstoßen? Zum 25. Geburtstag des Konzertspektakels gratulieren alle Freunde handgemachter Livemusik und die Band „Double Vision“.

Fein abgemischt präsentiert sich das Ständchen, das die Formation aus Schwaigern/Heilbronn dem Jubilar spielt. Pink Floyd, Deep Purple, AC/DC und Van Halen reihen sich ein in die Schar der Gratulanten. Songs von 3Doors Down, Pink und The Gossip gibt’s als Geschenke oben drauf. Herzlich eingeladen zur Party am Neckarstrand sind alle Liebhaber handwerklich sauber gemachter Rockpower.

Zünftig, aber nicht weniger rockig klingen die Töne von der Bühne beim Festzelt Gollerthan mit Melodien aus dem Nachbarland Österreich. Kernigen Austropop zelebriert die nach eigenem Bekunden die erste, beste, einzige Wolfgang-Ambros-Coverband aus der Region. Dass ihr Sound unverwechselbar ist, verspricht bereits der Bandname „Mir san’s“.

Recken gesucht Handfest geht es am Kornlupferfest-Sonntag auf dem Wasser zu. Beim 8. Kornlupfer-Fischerstechen stürzen sich ab 13 Uhr verschiedene Bootsmannschaften in die Neckarfluten und kämpfen um Ruhm und Ehre und den Kornlupfer-Wanderpokal. Wie bei einem mittelalterlichen Ritterturnier versuchen die Fischerstecher, die am Bug ihrer Ruderboote auf einem Podest stehen, mit einer drei Meter langen gepolsterten Stange den gegnerischen Stecher aus dem Gleichgewicht und ins Wasser zu bringen. Mal sehen, wer in diesem Jahr fest im Sattel, pardon Boot, sitzen bleibt.

Zum rasanten Wellenritt im runden Kornlupfer-Tube-Boot legen, parallel zum spannenden Fischerstechen, ab 13 Uhr die Kapitäne des Motorbootclubs Mittlerer Neckar am großen Landungsteg ab.

„B.S.‘n‘M“ unterstützen am Kornlupfer-Sonntag die perfekte Urlaubsstimmung am Offenauer Neckarstrand. Viel brauchen die beiden Musiker aus Neckarsulm nicht dazu, ihre zwei Gitarren und zwei Stimmen reichen völlig aus um das Publikum mitzureißen – pure handcraftedmusic eben. Und die gibt’s, unplugged und ohne Eintritt auf der großen Terrasse an der Uferpromenade.

Siedfleischessen Zum traditionellen Siedfleischessen laden die Offenauer Organisatoren am Montag, 22. Juli, ab 12 Uhr ins Zelt des Kolping-Blasorchesters. Um 19.30 Uhrsorgt „Werner Steigleder& Band United-Sound 1971“mit ihrer Feuerwerksmusik in „Bad Offenau“ für einen heißen Festausklang.

Ein großes Brillantfeuerwerk beschließt gegen 22.30 Uhr das 43. Offenauer Kornlupferfest am Neckarstrand. (her)