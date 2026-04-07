Der Vereinring Plattenhardt lädt zum 44. Plattenhardter Straßenfest vor dem Rathaus Plattenhardt (Uhlbergstraße 33) ein.

Gäste dürfen sich auf Unterhaltung, Musik und geselliges Beisammensein freuen.

Das Programm für Samstag:

17 Uhr: Eröffnung des Festes durch Oberbürgermeister Christoph Traub

Musik durch den Musikverein "Frei-weg" Plattenhardt

ab 20 Uhr: Auftritt der Partyband "Red Fox"

Das Programm für Sonntag: