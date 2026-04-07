44. Plattenhardter Straßenfest

Ortszentrum Plattenhardt Uhlbergstraße, 70794 Filderstadt

Der Vereinring Plattenhardt lädt zum 44. Plattenhardter Straßenfest vor dem Rathaus Plattenhardt (Uhlbergstraße 33) ein.

Gäste dürfen sich auf Unterhaltung, Musik und geselliges Beisammensein freuen. 

Das Programm für Samstag:

  • 17 Uhr: Eröffnung des Festes durch Oberbürgermeister Christoph Traub
  • Musik durch den Musikverein "Frei-weg" Plattenhardt
  • ab 20 Uhr: Auftritt der Partyband "Red Fox"

Das Programm für Sonntag:

  • 9.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Festplatz 
  • 11 Uhr: Frühschoppen
  • dazwischen Auftritte der Cheerleader und der Eyecatchers
  • ab 16.30 Uhr: Musik durch den Musikverein "Frei-weg" Plattenhardt

Info

Ortszentrum Plattenhardt Uhlbergstraße, 70794 Filderstadt
Konzerte & Live-Musik, Stadt & Weinfeste
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