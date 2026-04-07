Der Vereinring Plattenhardt lädt zum 44. Plattenhardter Straßenfest vor dem Rathaus Plattenhardt (Uhlbergstraße 33) ein.
Gäste dürfen sich auf Unterhaltung, Musik und geselliges Beisammensein freuen.
Das Programm für Samstag:
- 17 Uhr: Eröffnung des Festes durch Oberbürgermeister Christoph Traub
- Musik durch den Musikverein "Frei-weg" Plattenhardt
- ab 20 Uhr: Auftritt der Partyband "Red Fox"
Das Programm für Sonntag:
- 9.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Festplatz
- 11 Uhr: Frühschoppen
- dazwischen Auftritte der Cheerleader und der Eyecatchers
- ab 16.30 Uhr: Musik durch den Musikverein "Frei-weg" Plattenhardt
Info
Ortszentrum Plattenhardt Uhlbergstraße, 70794 Filderstadt
Konzerte & Live-Musik, Stadt & Weinfeste