44. Reutlinger Kammermusik Zyklus

Erleben Sie am Valentinstag mit der Hamburger Camerata ein Ensemble, das sich als kultureller Botschafter mit Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit und innovativen Programmen weit über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus einen großartigen Ruf erworben hat. Wenn dann noch mit der Geigerin Nora Chastain und dem Pianisten Friedemann Rieger zwei renommierte Solisten mit am Start sind, die in Reutlingen schon viele umjubelte Konzerte gegeben haben, sollten Sie sich dieses Konzerterlebnis auf keinen Fall entgehen lassen. Freuen Sie sich auf ein Konzert der Extraklasse mit Werken von Mozart und Ernest Chausson.

Details

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie in G-Dur KV 124

Sinfonie in g- Moll KV 183

Arvydas Malcys „Milky Way“ für Streichorchester (2004)

Ernest Chausson Konzert für Violine, Klavier und Streichquartett D-Dur op. 21

Neben Mozarts Jugendsinfonie G-Dur KV 124 steht mit der Sinfonie in g-Moll KV 183 ein frühes Meisterwerk des Komponisten auf dem Programm. Diese Sinfonie des Siebzehnjährigen ist ein klingendes Zeugnis aus seiner Sturm- und Drang-Periode, in dem er alle Konventionen über Bord warf. Über sein oft aufgeführtes Werk „Milky Way“ sagt der 1957 geborene litauische Komponist Arvydas Malcys: „Es ist ein „Postscriptum zu Mozart, oder Klassizismus in einem weiteren Sinne… „Es ist ein musikalisches Abenteuer, musikalische Unterhaltung, die ich so leicht und nonchalant wie ein Werk Mozarts machen wollte. Es ist die Rückkehr zu tonaler Musik … Wenn ich an Mozart denke, erinnere ich mich immer an meine Jugend und an die Musik, die ich damals hörte.“ Mit der Uraufführung seines Konzerts op. 21 für Violine, Klavier und Streichquartett 1892 feierte der 1855 in Paris geborenen Ernest Chausson seinen ersten und größten Triumph als Komponist. Ein zeitgenössischer Kritiker schrieb über das Werk, es sei „… eines der beachtlichsten und interessantesten Werke, die in den letzten Jahren im Bereich der Musik geschrieben wurden…“. Das gilt bis heute – hören Sie selbst!

Hamburger Camerata

Nora Chastain, Violine

Friedemann Rieger, Klavier

Hartmut Rohde, Leitung