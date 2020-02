44. Kornlupferfest Offenau

× Erweitern https://kornlupferfest.de/kornlupferfest/WP/wp-content/uploads/photo-gallery/Fotto-Impressionen/001/2018-07-23-Mo-Lolly/klei-IMG_1904.jpg Kornlupferfest

Partymeile am Neckarstrand

Das 44. Offenauer Kornlupferfest weckt direkt am Neckarufer mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten zu handgemachter Rockmusik ein ganz besonderes Urlaubsgefühl

Am Cocktail nippen, während Wellen sanft ans Ufer plätschern? Träumerisch aufs Wasser schauen, über das die untergehende Sonne ihre rosaroten Strahlen schickt? Das geht nicht nur im Urlaub, sondern jedes Jahr am vorletzten Wochenende im Juli beim Offenauer Kornlupferfest.

Direkt an den Neckarstrand laden die Offenauer Vereine dann ihre Gäste. Vom 18. bis 20. Juli verwandeln sie die breite Johann-Michl-Promenande in eine lange Festlesmeile, die brennende Fackeln und bunte Lichterketten am Abend in ein zauberhaftes Licht rücken

Ob Ochs am Spieß, Steaks vom Schwenkgrill oder Schupfnudeln mit Apfelmus – auf der Speisekarte des Offenauer Kornlupferfests ist für Fleischfans und Vegetarier genau das richtige dabei. Liebhabern der traditionellen Festlesküche servieren die Offenauer montags standesgemäß Siedfleisch, und wie wäre es dann mit einer süße, knusprigen Waffel hinterher?

Den richtigen Weg zu allen kulinarischen Köstlichkeiten weist der interaktive Übersichtsplan. Ihn gibt es online aufs Smartphone und bequem für unterwegs unter karte.kornlupferfest.de zum Herunterladen, aber natürlich auch vorab vom PC zuhause aus.

Fruchtige Cocktails, ein kühles Bier oder eine prickelnde Cola empfehlen sich als Begleiter für die Kornlupfer-Rocknacht am Samstagabend. Mitreißende, klare und rockige Gitarrenriffs sowie melodiöse Klänge von Keyboard und durchdringenden Synthesizer Sounds geben auf der Musikbühne an der Neckarterrasse den Ton an.

26. Kornlupfer-Rock-Nacht – Sa. 18.07. ab 20.00 Uhr

Kornlupfer-Rock-Nacht 2020 mit SHADOWS REVENGE !!

Kräftige Gitarren-Sounds, dynamische Rhythmen von Bass und Schlagzeug, sowie mehrstimmiger Gesang in allen Facetten der Rock und Pop Covers – das sind SHADOWS REVENGE oder einfach gesagt: Ein überzeugender Rock-Sound der Extra-Klasse.

Die sechs Bandmitglieder, allesamt aus dem schönen Hohenloher Land, mit Ihren beiden Frontladies Nicole und Tina, bringen 2020 die Gemüter am Neckarufer zum Kochen und die Herzen zum Schmelzen.

Das wird eine heiße Rockparty ganz nach dem Geschmack des Offenauer Publikums. Auf der Kornlupfer-Rock-Nacht werden sie ihre speziellen Lieblingsstücke sowie die bekannten Gassenschlager aus dem großen und weiten Rock-Universum präsentieren. Dazu eine große Portion Spaß, Gefühl und musikalischer Ehrgeiz untergemischt, das ist die Welt von SHADOWS REVENGE.

Freut Euch heute schon auf die 26. KORNLUPFER-ROCK-NACHT und tragt Euch den Termin dick und fett im Kalender ein. Es lohnt sich !!

KORNLUPFER-ROCK-NACHT 2020 am Samstag, 18. Juli ab ca. 20.00 Uhr

Handfest und authentisch geht es am Sonntag, 19. Juli, nicht am, sondern auf dem Wasser zu. Dann stürzen sich auf Einladung des Motorbootclubs Mittlerer Neckar und der Volleyball-Abteilung der Turngemeinde Offenau um 13 Uhr beim Kornlupfer-Fischerstechen verschiedene Bootsmannschaften in die Neckarfluten um Ruhm und Ehre und den Kornlupfer-Wanderpokal. Wie bei einem mittelalterlichen Ritterturnier versuchen die Fischerstecher, die am Bug ihrer Ruderboote auf einem Podest stehen, mit einer drei Meter langen gepolsterten Stange den gegnerischen Stecher aus dem Gleichgewicht und ins Wasser zu bringen. Mal sehen, wer in diesem Jahr fest im Sattel, pardon Boot, sitzen bleibt.

Ein großes Brillantfeuerwerk beschließt am Montagabend gegen 22.30 Uhr das 44. Kornlupferfest. Zuvor geht’s nochmals richtig zur Sache, wenn Werner Steigleder und seine Band in „Bad Offenau“ wieder für den heißesten Festausklan aller Zeiten sorgen wird.