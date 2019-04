45. Blumen- und Lichterfest

Auch in diesem Jahr wird ein buntes Potpourri an Veranstaltungshighlights den Besuchern des beliebten Festes im Herzen des Madonnenländchens geboten. Eröffnet wird das Blumen- und Lichterfest mit einem abendlichen Festumzug durch die Innenstadt. An allen Tagen warten kulinarische Leckerbissen, Marktmeile, Autoausstellung, Vergnügungspark und Kunst und Kultur. Besonders darf man sich am Vatertag auf den „5. GFSA Strongman-Cup“ freuen, welcher bereits in den vergangenen Jahren hunderte Zuschauer lockte.