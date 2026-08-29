Vereine und Organisationen feiern 45. Ganzhornfest vom 5. bis 7. September in Neckarsulm. Besucher aus nah und fern sind zum Mitfeiern eingeladen.

Tausende Besucher aus nah und fern sind wieder eingeladen, beim Neckarsulmer Ganzhornfest Gastfreundschaft und Lebensfreude zu genießen. Das weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Herbstfest der Neckarsulmer Vereine findet vom 5. bis 7. September zum 45. Mal statt. Rund um das Deutschordensschloss, in den umliegenden Gassen und auf dem Karlsplatz erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und musikalische Unterhaltung. Rund 34 Vereine, Organisationen und Sparten bewirten die Festgäste mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot.

Der 6. September ist zudem verkaufsoffener Sonntag. Die Geschäfte in der Innenstadt laden von 12 bis 17 Uhr zum Bummeln und Stöbern ein.

Begleitet wird das Ganzhornfest von einem abwechslungsreichen Musik- und Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein auf dem Museums- und dem Karlsplatz. Die Hauptbühne auf dem Museumsplatz bildet das Festzentrum. Dort eröffnen Oberbürgermeister Steffen Hertwig und die Württemberger Weinkönigin Natalie Schäfter das Ganzhornfest am Samstag, 5. September, um 16 Uhr.

Musik- und Unterhaltungsprogramm auf zwei Bühnen

Mit dem offiziellen Auftakt startet der dreitägige Festreigen mit Musik und Tanz, Kulturangeboten und leckeren Speisen. Gefeiert wird am Samstag, 5. September, von 16 bis 1 Uhr, am Sonntag, 6. September, von 11 bis 24 Uhr und am Montag, 7. September, von 11 bis 1 Uhr. Mit Rücksicht auf die Anwohner wird die Musik Samstag- und Montagnacht um 24 Uhr und am Sonntag bereits um 23 abgestellt.

Zur Eröffnung am Samstag unterhalten der Musikverein Obereisesheim, die Tanzgruppe „Hotsteppers“ der Sport-Union Neckarsulm und der Musik- und Gesangverein Dahenfeld die Festbesucher auf dem Museumsplatz.

Für Unterhaltung am Sonntag sorgen der Musiker und Entertainer Paulo Simoes, die Neckar-Valley-Dancers und die Reservisten Big Band Baden-Württemberg. Am Montag zeigen die „Hotsteppers“ nochmals ihr Können, bevor die Metro Jazz Community Band den musikalischen Schlusspunkt setzt.

Pop- und Rockmusik auf dem Karlsplatz

Ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Pop- und Rock-Acts wird auf der Karlsplatz-Bühne geboten. Am Samstagabend sind die Grunge-Rockband „Grungetime“ und die Soul-Funk-Band „Soul Connection“ live zu erleben. Am Sonntagabend sorgen die Pop-Rock-Band „Dreams Instead“ und die Rockband „Rockzylla“ für Stimmung.

Am Montagabend steht der offene Popchor „Frühstücks-Chörle“ auf der Bühne. Außerdem präsentiert das Kreatief-Ensemble Ausschnitte aus dem neuen Musical „Festgefahren“.

Der ökumenische Gottesdienst zum Ganzhornfest findet am Festsonntag, 6. September, um 10.15 Uhr auf dem Karlsplatz statt. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Dionysius verlegt.

Am Samstag und Sonntag lädt die Jugendfarm auf dem Karlsplatz zum Ponyreiten ein. Der Kinderflohmarkt findet an beiden Tagen in der Quergasse statt.

Nachzulesen ist das komplette Festprogramm auf der Homepage www.ganzhornfest.com. Dort sind auch die teilnehmenden Vereine und Organisationen mit dem jeweiligen Angebot an Speisen und Getränken aufgeführt. Ein Lageplan zeigt die Standorte der einzelnen Stände. Weitere Infos gibt es auch auf Instagram (ganzhornfest.neckarsulm).

Die teilnehmenden Vereine bewirten die Gäste mit herzhaften und süßen Speisen, internationalen Spezialitäten und regionalen Klassikern. Am Festmontag bieten bestimmte Vereine auch Mittagessen an. Alle Einnahmen und Erlöse kommen den teilnehmenden Vereinen zugute, die damit teilweise auch ihre Kultur- und Jugendangebote finanzieren.

Im ÖPNV gelten am Festwochenende reguläre Preise und Fahrpläne

Die Stadt Neckarsulm unterstützt das Ganzhornfest weiter im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das kostenfreie ÖPNV-Angebot beim Ganzhornfest wurde jedoch gestrichen. Diese Sparmaßnahme wird im Rahmen der erforderlichen Haushaltskonsolidierung umgesetzt.

Für Fahrten mit dem ÖPNV wird an den drei Festtagen wieder der reguläre Fahrpreis erhoben. Auch die zusätzlichen Busfahrten mit größeren Gelenkbussen spätabends finden nicht mehr statt. Am Festwochenende einschließlich Montag gilt der reguläre Fahrplan, sowohl im Stadtbus- als auch im Regionalbusverkehr.

Die Stadtbusse verkehren am Samstag und Sonntag bis spätestens 19.45 Uhr, am Montag bis spätestens 22.45 Uhr. Auch die Regionalbusse bieten am Festwochenende keine zusätzlichen Fahrten in die Stadtteile an. Besucher des Ganzhornfestes berücksichtigen dies bitte beim Festbesuch. (snp)