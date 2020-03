45. Internationales Kinderfest

am Sonntag, 03. Mai 2020, von 11:00 Uhr bis 17: 00 Uhr in der Würzburger Innenstadt

Das Internationale Kinderfest in Würzburg hat eine lange Tradition und jährt sich 2020 zum 45. Mal. Organisiert wird es vom DAHW, dem BR und der Stadt Würzburg. Das größte Kinderfest Bayerns steht für weltweite Solidarität mit Kindern und Familien und unterstützt in jedem Jahr ein soziales Projekt der DAHW. Der Erlös des diesjährigen Kinderfestes geht an ein Krankenhaus in Bolivien zur Bekämpfung der Chagas-Krankheit bei Kindern.

Dies bedeutet zum einen, dass die bunte Vielfalt unserer weltoffenen Stadt Würzburg in den Dienst der guten Sache gestellt wird. Es heißt aber eben auch, Solidarität mit Kindern und Familien auszudrücken, die weltweit unsere Unterstützung brauchen.

Ein buntes Programm aus Vorführungen auf zwei Bühnen und attraktiven Mitmach-Aktionen für Groß und Klein lässt garantiert keine Langeweile aufkommen und verleiht diesem Familienevent einen besonderen Charme.

Ob beim Trampolin springen, beim Kinder schminken, beim Windrädchen basteln, beim Kisten stapeln oder Kettcar-Parcours – es ist für jeden und jede etwas dabei!

International und abwechslungsreich aber ist nicht nur das Programm, sondern auch die köstlichen kulinarischen Angebote.

Nutzen Sie den ersten Maisonntag für einen Besuch mit der ganzen Familie auf „Bayerns größter Spielwiese“.