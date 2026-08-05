45 Jahre Wochenmarkt & 30 Jahre Bauernmarktverein

In diesem Jahr feiern wir ein besonderes Jubiläum: Der Wochenmarkt besteht seit 45 Jahren und der Bauernmarktverein blickt auf 30 Jahre engagierte Arbeit zurück.

Dieses doppelte Jubiläum möchten wir gemeinsam mit Ihnen feiern! Freuen Sie sich auf einen besonderen Markttag mit regionalen Spezialitäten und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Unsere Händlerinnen und Händler bieten wie gewohnt frische Produkte aus der Region an – ergänzt durch kleine Aktionen und Überraschungen rund um das Jubiläum.

Kommen Sie vorbei, genießen Sie die besondere Atmosphäre und feiern Sie mit uns die Geschichte und Zukunft unseres Marktes!