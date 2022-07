46. Nordheimer Parkfest

An jedem 3. August-Wochenende steppt in Nordheim der Bär. Parkfest in Nordheim – das ist ein Begriff in der ganzen Region. Besucher aus nah und fern sind fasziniert von dem stimmungsvollen Ambiente inmitten des festlich illuminierten Parks.

Gemütliche Sitzmöglichkeiten auf dem gesamten Gelände, Live-Musik vieler Bands, Musikvereine und Kapellen, ein umfangreiches und vielfältiges kulinarisches Angebot, verschiedenste Biere, leckere Cocktails und natürlich nicht zuletzt die feinen Nordheimer Weine und Sekte sind zusammen mit den geselligen NordheimerInnen die Garanten für den Erfolg des Parkfestes.

Gute Laune, gemütliches Beisammensein im Park, am Bach, unter schattigen Bäumen und überdachten Plätzen ist garantiert – vor allem auch Dank des Engagements der Nordheimer und Nordhausener Vereine.

Kommen und feiern Sie einfach mit.