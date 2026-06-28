Nordheimer Parkfest

An jedem 3. August-Wochenende steppt in Nordheim der Bär. Parkfest in Nordheim – das ist ein Begriff in der ganzen Region.

Besucher aus nah und fern sind fasziniert von dem stimmungsvollen Ambiente inmitten des festlich illuminierten Parks. Gemütliche Sitzmöglichkeiten auf dem gesamten Gelände, ein umfangreiches und vielfältiges kulinarisches Angebot, verschiedenste Biere, leckere Cocktails und natürlich nicht zuletzt die feinen Nordheimer Weine und Sekte sind zusammen mit den geselligen NordheimerInnen die Garanten für den Erfolg des Parkfestes.