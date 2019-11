45. Reutlinger Kammermusik Zyklus

„Das muss man erstmal hinkriegen. Das Duo „GrauSchumacher“ hat das Klavierspiel für vier Hände perfektioniert. […] Das Entscheidende ist die Freiheit, die sie dadurch im Konzert, im Moment des Musizierens erreichen. Man könnte auch sagen: Perfektion ist für die beiden lediglich eine Grundlage, wirklich Musik zu machen“, so jubelte jüngst die Süddeutsche Zeitung. Doch in Reutlingen weiß man das längst, hat das Duo doch seine ersten musikalischen Schritte hier gemacht und ist immer wieder gern gesehener Gast in seiner Heimatstadt.

Klug zusammengestellte Programme sind das Markenzeichen, mit dem sich Andreas Grau und Götz Schumacher längst als eines der international renommiertesten Klavierduos profiliert haben.

Im Mittelpunkt des heutigen Abends steht Claude Debussy. Ihn präsentiert das Duo mit Originalwerken und mit Bearbeitungen seiner Werke durch andere Komponisten sowie als Arrangeur eigener und fremder Werke.

Details:

Debussy: Original und Transkription