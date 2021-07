45. Stuttgarter Weindorf 2021

45. Stuttgarter Weindorf zu Gast……..

Unter diesem Motto wird das diesjährige Stuttgarter Weindorf vom 25.8. bis 05.09.2021 stattfinden.

Wenngleich es einige Lockerungen der Coronaverordnung geben wird, wird es nicht möglich sein, ein Stuttgarter Weindorf in der üblichen Form durchzuführen. Daher hat sich der Veranstalter, Pro Stuttgart e.V., auch in diesem Jahr aufgrund der

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie attraktive Alternativen zum traditionellen und weit über die Grenzen der Region beliebten Stuttgarter Weindorf überlegt.

Geselligkeit, Genuss und Begegnung machen das Stuttgarter Weindorf zu dem, was es ist und wofür es so geliebt wird.

Aber genau diese gemütliche Geselligkeit, eng beieinander in den wunderschön dekorierten Lauben zu genießen und sich von den Weindorfwirt*innen verwöhnen zu lassen, lassen die Coronaverordnungen noch nicht uneingeschränkt zu.

Daher hat Pro Stuttgart e.V. in Abstimmung mit der Wirteschaft entschieden, kein traditionelles Stuttgarter Weindorf zu veranstalten, auch kein Stuttgarter Weindorf in einem kleineren Format mit Einlasskontrolle, Besucherbeschränkung etc., denn genau dies ist nicht

der Charakter des Stuttgarter Weindorfs, das über 43 Jahre ein offenes Fest für alle war – man konnte kommen und gehen, wie man wollte, sich von Laube zu Laube bewegen, Freunde treffen, genießen und gesellig sein.

Dennoch wollen wir präsent sein, den Weindorffans ein Angebot machen und vor allem auch den Weindorfwirt*innen Plattformen bieten, sich zu präsentieren, ihre Köstlichkeiten anzubieten und dies alles in einem Rahmen, der für sie realisierbar und vor allem auch

finanzierbar ist und den Coronaregeln entspricht, die im August gelten werden.

Das Stuttgarter Weindorf wird geWeinsam zu Gast im Städtle sein… mitten im Geschehen, im Herzen Stuttgarts, an der Ecke Dorotheenstraße/Schillerplatz. Ab 17. Juli steht hier eine originale Weindorflaube, so wie die Weindorffreunde es lieben.

Die Eröffnung findet aller Voraussicht nach am 17.07.2021 durch Herrn Dr. Nopper statt.

Aus dieser Laube heraus werden Weindorfwirt*innen an den Markttagen ihre schönen Weine und auch kleine Speisen anbieten. Die genauen Öffnungszeiten der Laube werden noch bekannt gegeben. Die Laube wird bis Anfang September in der Innenstadt stehen und so ein bisschen Weindorfflair verbreiten.

Ebenso findet das traditionelle Traubenpressen mit der Stuttgarter Politprominenz wieder statt – dieses Jahr in der Vinothek des Weinguts der Stadt Stuttgart „Schattenbruder“ in der Breite Straße.

Natürlich ist Oberbürgermeister Dr. Nopper für alle Termine angefragt und hat auch sein Kommen schon zugesagt.