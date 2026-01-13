46. Internationale Volkswandertage

"Auf zur nächsten Wanderung: "Entdecke mit uns die schönsten Wanderwege, atemberaubende Landschaften und geheime Spots! Lass dich inspirieren, pack deine Wanderschuhe und erlebe die Natur hautnah.

Wanderlust: Auf Entdeckungstour in der Natur!"

"Warum Wandern? Lass uns die Natur erkunden!"

Wandern ist eine Freizeitbeschäftigung die keine Altersbeschränkung kennt, die von Kinderbein ab bis in´s hohe Alter ausgeübt werden kann.

Das Wandern fördert in unserer bewegungsarmen Gesellschaft das eigene Wohlbefinden und stellt damit einen sehr hohen gesundheitlichen Aspekt dar. Vor allem Menschen mit Herz- und – Kreislaufkrankheiten sollten die Bewegung in der freien Natur für sich selber nutzen um Ihre Beschwerden zu lindern.

Wir über uns

Unsere aktive Wandergruppe nimmt an ca. 110 IVV Wanderungen teil, und legt dabei eine Strecke von ca. 25000 km im Jahr zurück. Die aktive Wandergruppe beginnt bei den Jüngsten mit 4 Jahren und hört bei den ältesten mit 81 Jahren auf. Dies zeigt den Altersbereich der Abteilung.

Aktivitäten

Höhepunkt in unserem Vereinsleben sind die am letzten Wochenende im Februar stattfindende Volkswandertage in Rothenburg. Seit 1979 werden diese Wandertage durchgeführt , und haben mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert unter allen aktiven Wanderfreunden aus ganz Mitteleuropa und der in Europa stationierten US-Streitkräften.

1991 führten wir als erster DVV Verein in unserer historischen Stadt eine Altstadtwanderung durch, die heute nicht mehr weg zu denken ist.

Unser Vereinsleben bestimmen in erster Linie die Gegenbesuche der Wandervereine, die an unserer Veranstaltung teilgenommen haben, und zwar an jeden Wochenende bzw. Freitag des Jahres.Die zahlreichen Busfahrten, ca. 12 an der Zahl, die wir Jahr für Jahr organisieren, führen uns in die entlegensten Ecken und schönsten Orte und Städte Deutschlands, aber auch ins benachbarte Ausland.

Wochenende für Wochenende steht das Wandern ganz oben auf dem Programm.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Deutschland und das benachbarte Ausland kennen viele nur vom Blick aus dem Auto oder Flugzeug. Sollten sie auch zu denen zählen, oder zu denen die diese Gebiete auch Abseits der Autobahn kennen, so wie wir, oder kennen lernen wollen, dann schauen sie doch mal bei uns herein. Wir zeigen Ihnen reizvolle Ecken in die Sie aufgrund der ausgewählten Wanderstrecke unserer DVV – Vereinen sonst nicht kennen lernen würden, auch wir nicht.

Ohne Sollzeiten, ohne Stoppuhr können Sie bei uns mitwandern. Streckenlängen von ca. 6, ca. 11, 20, 30,42 und 50 km werden von den DVV Vereinen angeboten.

Sie sehen nicht nur für Anfänger sondern, auch für die sportlich durchtrainierten gibt es Angebote.

Wenn auch sie Freude an den Schönheiten der Natur haben. Geselligkeit schätzen und reiselustig sind, sind Sie bei uns herzlich willkommen.