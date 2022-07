46. Stuttgarter Weindorf 2022

Das Stuttgarter Weindorf, das schönste und größte Fest in Stuttgarts Innenstadt, wird dieses Jahr vom 17. August bis 4. September auf dem Marktplatz, dem Schillerplatz und in der Kirchstraße stattfinden.

Es öffnet täglich von 11.00 bis 23.00 Uhr, von Donnerstag bis Samstag sogar bis 24.00 Uhr.

Über dreißig Gastger*innen stehen in den Startlöchern, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In über 120 originalen Weindorf-Lauben kann man dieses Jahr sogar eine Woche länger - also an neunzehn Tagen - Köstlichkeiten aus Küche und Keller regionaler Winzer*innen und Gastronom*innen genießen. Der kulinarische Schwerpunkt liegt auf Regionalität und Saisonalitäten. Beste Speisen und hervorragenden Weine werden zum Genuss angeboten. Freuen Sie sich auf neunzehn Tage Gastlichkeit in den gemütlichen Weindorf-Lauben bei bester Bewirtung durch die Gastgeber*innen und ihre Teams, die sich heute schon sehr auf das schöne Fest freuen, waren doch die zwei Jahre ohne Stuttgarter Weindorf für alle Fans eine lange Zeit der Entbehrung. Umso größer ist in diesem Jahr die Freude, sich begegnen zu können, gemeinsam genießen und auch das ein oder andere Sonderprogramm anschauen zu können, so wie zum Beispiel das traditionelle Traubenpressen der Politprominenz.

Schon heute können Gutscheine für das Stuttgarter Weindorf im Wert von EUR 5.- oder EUR 10.- in der Geschäftsstelle des Veranstalters Pro Stuttgart unter info@prostuttgart.de erworben werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.