47. Reutlinger Kammermusik Zyklus 2021/2022

Die junge Pianistin Claire Huangci zieht ihr Publikum durch „glitzernde Virtuosität, gestalterische Souveränität, hellwache Interaktion und feinsinnige Klangdramaturgie“ (Salzburger Nachrichten) in den Bann. 2011 als jüngste Teilnehmerin beim renommierten internationalen Musikwettbewerb der ARD 2011 mit dem 2. Preis ausgezeichnet, hat sie seitdem weitere wichtige Klavierwettbewerbe gewonnen. Sie ist mit einem spannenden Programm Gast im Kammermusikzyklus mit Beethovens 6. Sinfonie “Pastorale” in der Klaviertranskription von Franz Liszt und mit Modest Mussorgskys “Bildern einer Ausstellung”.

Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68, „Pastorale“, transkribiert von Franz

Liszt (1808)

Modest Mussorgsky Bilder einer Ausstellung (1874)

Vogelgezwitscher, Donnergrollen, Sturm und Blitz, - eine ganze Palette von Naturschilderungen breitet Beethoven in seiner 6. Sinfonie aus und charakterisiert die Empfindungen des Menschen in der Begegnung mit der Natur. Seine 6. Sinfonie ist eines der populärsten Werke der Musikgeschichte überhaupt und Franz Liszt gelang es auf kongeniale Art, die groß besetzte Orchesterpartitur auf das Klavier zu übersetzen. Hören Sie selbst, wie großartig es Liszt gelingt, den vollen Orchesterklang Beethovens beim Aufruhr der Elemente im 4. Satz mit Donnergrollen, Gewitter und Sturm, aber auch die idyllische Szene am Bach mit dem Ruf der Nachtigall, der Wachtel oder des Kuckucks mit nur 10 Fingern am Klavier ohne Einbuße wiedererstehen zu lassen. Das erfordert von der Interpretin höchste pianistische Kunstfertigkeit und Konzentration.

Bekannt geworden in allen nur denkbaren Bearbeitungen sind auch Modest Mussorgskys Bilder einer Ausstellung. Als Inspiration für seinen Klavierzyklus dienten Mussorgsky Gemälde und Zeichnungen seines verstorbenen Freundes Viktor Hartmann, die auf einer Gedächtnisausstellung zu sehen waren. Begeben Sie sich zusammen mit Claire Huangci auf einen Ausstellungsrundgang, vorbei am Bild eines Zwergs, eines alten Schlosses oder eines Ochsenkarrens, sehen sie spielende Kinder in den Tuilerien, den Marktplatz von Limoges oder das Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen u. a. und schreiten sie mit Mussorgsky durch das Große Tor von Kiew.