47. WerkstattKultur - Stummfilmabend mit Livemusik

Stummfilm in digital restaurierten Filmfassung in Begleitung von improvisierter Livemusik am Klavier durch Ebbi Grötzinger

Orlacs Hände [Robert Wiene, D / Österreich 1924, mit Conrad Veidt]

Psychogramm

Dem weltberühmten Pianisten Orlac werden bei einem Zugunglück beide Hände abgerissen, er liegt im Koma. Seine Frau bedrängt einen befreundeten Arzt zu helfen, denn ohne seine Hände wird er sicher vor Gram sterben. Dem Arzt gelingt es, andere Hände an den Verletzten zu transplantieren. Aber es sind die Hände eines gehängten Mörders. Und die Hände wollen weiter morden ...

Es handelt sich bei diesem sensationell gespielten Meisterwerk nicht um einen Horrorfilm, sondern um ein Psychogramm: wir werden Zeuge, wie eine sensible Seele langsam in den Wahnsinn getrieben wird. Conrad Veidt ist unglaublich!

Begleitet werden die intensiven Eindrücke durch Klaviermusik vom Improtheaterprofi der Krimiwerke Ebbi G.Sharp