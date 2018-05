48. Bronnbacher Kreuzgangserenade: Wandelkonzert mit "Point of View"

“Let me play among the Stars” – so lautet der Titel des Wandelkonzertes 2018mit dem Ensemble “Point of View”. Wie auch in den vergangenen Jahren wird sich die Band von klassischen Bearbeitungen hin zum Jazz bewegen. Frei nach dem Motto „Fly me to the Moon and let me play among the Stars“ wird das Ensemble in die kosmische Dimension vordringen und Stücke zu den beliebtesten Himmelskörper präsentieren, u.a. von Mozart, Wagner, Schubert, bis hin zu Gershwin, Gene De Paul, Carmichael, Perkins und Jobim.

Eigenkompositionen von Mitgliedern der Band werden auch nicht fehlen. Die Gruppe besteht aus Musikern, die in beiden Musikstilen zu Hause sind, besonders auch in der Improvisationskunst. Das Ensemble spielt rein akustisch.

Besetzung: Richard Roblee (Posaune), Hubert Winter (Saxophon), Matthias “Clarino” Ernst (Klarinette), Bernhard von der Goltz Gitarre), Wolfgang Kriener (Kontrabaß), Martin Herrmann – Schlagzeug

Bei unggünstiger Witterung findet die Veranstaltung im Inneren der Klosteranlage statt.