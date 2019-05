48. Internationales-Junioren-Fußball Turnier

Am langen Pfingstwochenende steigt beim TuS Ergenzingen das 48. Gäu-Volksfest mit Internationalem U17-Fußball-Turnier.

Von Samstag bis Montag kämpfen die hochkarätig besetzten U17-Teams des FSV Mainz 05, VfB Stuttgart, SC Freiburg, FC Red Bull Salzburg, Feyenoord Rotterdam, FC Valencia, Grasshopers Zürich und der TuS Ergenzingen um den begehrten Bitzer-Cup.

Am Freitag startet die Partyband »Allgäu Power« mit der fünften Dirndl- und Leder-hosenparty. Samstagnachmittag spielt der Musikverein Wolfenhausen« auf, abends folgt zum ersten Mal der schwäbische Comedyabend mit "Schwobakomede". Zum Frühschoppen erklingt am Sonntag feine Blasmusik der »Randenmusikanten«, abends heißt es dann Party Pur mit der »Joe Williams Band«. Am Montag bringen »Honk & Blow« und das Trio »Die Lausbuba« nochmal Stimmung in das Festzelt.