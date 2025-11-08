48. Leonberger SKI-BÖRSE

Typische Wintersportartikel werden angenommen und zum Verkauf angeboten. Die Beratung findet durch geprüfte Ski- und Snowboardlehrkräfte statt.

Warenannahme: 8:30 bis 11 Uhr

Beratung / Verkauf: 8:30 bis 13 Uhr

Ende: 14 Uhr

Bei der Warenannahme steht Sicherheit und Funktionalität an erster Stelle. Nur gepflegte und den aktuellen Sicherheitsanforderungen genügende Wintersportartikel von guter Funktion werden angenommen und verkauft.

Veraltete Alpinski, sowie Gegenstände, die älter als ca. 10 Jahre, bzw. defekt oder stark verschmutzt sind, können wir daher leider nicht annehmen.

Auch neuwertige Artikel aus der Vorsaison werden von gewerblichen Sportartikelhändlern angeboten.